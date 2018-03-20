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Казанский аэропорт станет главными воздушными воротами Worldskills Kazan 2019

20 марта 2018, 15:56

Международный аэропорт «Казань» и «Дирекция спортивных и социальных проектов» подписали соглашение о сотрудничестве.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» приобрел статус официального пункта прибытия и отъезда участников и гостей чемпионата Worldskills Kazan 2019, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

Международный аэропорт «Казань» и «Дирекция спортивных и социальных проектов» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Слаженная и профессиональная работа позволит достигнуть высочайшего уровня обслуживания во время мероприятия, заявила директор по персоналу и организационному развитию казанского аэропорта Динара Валеева.

45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдет в Казани в следующем году.


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