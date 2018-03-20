Казанский аэропорт станет главными воздушными воротами Worldskills Kazan 2019

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» приобрел статус официального пункта прибытия и отъезда участников и гостей чемпионата Worldskills Kazan 2019, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Международный аэропорт «Казань» и «Дирекция спортивных и социальных проектов» подписали соглашение о сотрудничестве.
Слаженная и профессиональная работа позволит достигнуть высочайшего уровня обслуживания во время мероприятия, заявила директор по персоналу и организационному развитию казанского аэропорта Динара Валеева.
45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдет в Казани в следующем году.