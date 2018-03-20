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Здоровье и среда

Поликлиника центра по борьбе со СПИД РТ переехала в новое здание

20 марта 2018, 16:24

Администрация учреждения опубликовала схему проезда и извинилась за неудобства.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Поликлиника Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, которая раньше находилась на улице Вишневского, переехала в новое здание. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Учреждение заработало в здании по адресу: ул. Н. Ершова, д. 65. Центр работает в прежнем режиме: с 8.00 до 19.00. Администрация приносит извинения за причиненные временные неудобства.

Телефоны регистратуры: 8(843) 272-79-07, 8(843) 272-79-19.

Регистратура платных услуг: 8(843) 272-45-95.

Телефон доверия: 8(843) 272-70-90.


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