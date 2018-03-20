На всероссийскую стройку в Татарстане привлекут 300 участников студотрядов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году будет организована всероссийская студенческая стройка. В летний период к ней привлекут 300 участников строительных отрядов из городов и районов республики, регионов ПФО. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.

Спикер рассказал, что определено несколько направлений деятельности студорядов. «Первое – это создание и привлечение студенческих трудовых отрядов к очистке береговых зон водных бассейнов от бытового мусора и природных захламлений. Это новое направление, по которому мы будем работать. Второе – привлечение студотрядов к благоустройству лесного фонда», – отметил он.

«Создание на одном из возводящихся объектов, строительство которого запланировано в этом году, всероссийской студенческой стройки с привлечением в летний период строительных отрядов из городов и районов республики, регионов ПФО с охватом более 300 человек. Также привлечение студотрядов к реализации проектов на местном уровне с учетом стратегии развития муниципальных образований республики на базе местных предприятий и организаций», – поделился планами министр.

Кроме того, в этом году пройдут мероприятия, посвященные 55-летию движения студенческих трудовых отрядов Татарстана, добавил он.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков уточнил, что работа экологических отрядов будет сосредоточена в муниципальных образованиях республики, имеющих большую площадь водной поверхности.

В студотрядах Татарстана ежегодно задействовано около 10 тыс. человек, востребованных в девяти сегментах экономики республики, подчеркнул Владимир Леонов.