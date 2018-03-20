В двух соципотечных домах Альметьевска изменился подрядчик

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске изменилась подрядная организация, которая возводит дома № 22 и 30 по ул. Изаила Зарипова в микрорайоне «Западные ворота», сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

К завершению строительства привлекли нижнекамскую компанию — ООО «ЖИК-НК». Специалисты компании составляют дефектные ведомости, подсчитывают объемы работ для завершения строительства, выполняют организационные работы. В планах — сдача дома в эксплуатацию до конца 2018 года.

Раньше на объектах работала подрядная организация ООО «Стройкомплекс». Подрядчик, несмотря на своевременное и полное финансирование со стороны ГЖФ, не справился с договорными обязательствами. В связи с этим фонд инициировал расторжение договора подряда.