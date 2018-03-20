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Общество

В двух соципотечных домах Альметьевска изменился подрядчик

20 марта 2018, 16:00

К завершению строительства домов № 22 и 30 по ул. Зарипова привлекли нижнекамскую компанию — ООО «ЖИК-НК».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске изменилась подрядная организация, которая возводит дома № 22 и 30 по ул. Изаила Зарипова в микрорайоне «Западные ворота», сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

К завершению строительства привлекли нижнекамскую компанию — ООО «ЖИК-НК». Специалисты компании составляют дефектные ведомости, подсчитывают объемы работ для завершения строительства, выполняют организационные работы. В планах — сдача дома в эксплуатацию до конца 2018 года. 

Раньше на объектах работала подрядная организация ООО «Стройкомплекс». Подрядчик, несмотря на своевременное и полное финансирование со стороны ГЖФ, не справился с договорными обязательствами. В связи с этим фонд инициировал расторжение договора подряда.


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