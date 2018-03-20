Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Две организации из Татарстана задолжали 1,2 млн рублей зарплаты

20 марта 2018, 14:53

С декабря 2017 года по февраль 2018 года зарплату не платили 37 работникам.
Пензенская прокуратура выявила нарушения в реализации в регионе ПНП "Образование"
Пензенская прокуратура заставила работодателей платить страховые взносы
В Ярославле прокуратура признала отсутствие ремонта дорог преступлением
Хабаровский край прокуратура считает вполне спокойным регионом
Прокуратура выявила нарушения в работе Земетчинской ЦРБ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане прокуратура установила, что ООО «Производственно-монтажная компания "Кран-Сервис"» и ООО «Татспецмонтаж» задолжали 1,2 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С декабря 2017 года по февраль 2018 года зарплату не платили 37 работникам.

В итоге в отношении предприятий были возбуждены административные дела по статье «Невыплата заработной платы в установленный срок», а их руководителей обязали разобраться с нарушениями и наказать виновных.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства долг перед каждым работником был погашен полностью.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter