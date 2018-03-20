Две организации из Татарстана задолжали 1,2 млн рублей зарплаты

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане прокуратура установила, что ООО «Производственно-монтажная компания "Кран-Сервис"» и ООО «Татспецмонтаж» задолжали 1,2 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
С декабря 2017 года по февраль 2018 года зарплату не платили 37 работникам.
В итоге в отношении предприятий были возбуждены административные дела по статье «Невыплата заработной платы в установленный срок», а их руководителей обязали разобраться с нарушениями и наказать виновных.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства долг перед каждым работником был погашен полностью.