Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в США

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках визита он проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных американских чиновников.

Принц обсудит с ними двухсторонние отношения в сфере бизнеса и военных вопросов. Также предметом дискуссий сторон станет Иран, представляющий для них угрозу безопасности на Ближнем Востоке.

Затем наследный принц намерен отправиться в Великобританию и Египет.