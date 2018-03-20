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Наследный принц Саудовской Аравии прибыл в США

20 марта 2018, 18:32

Мохаммед бин Салман обсудит с Дональдом Трампом развитие отношений в сфере бизнеса и по военным вопросам.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках визита он проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных американских чиновников.

Принц обсудит с ними двухсторонние отношения в сфере бизнеса и военных вопросов. Также предметом дискуссий сторон станет Иран, представляющий для них угрозу безопасности на Ближнем Востоке.

Затем наследный принц намерен отправиться в Великобританию и Египет.


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