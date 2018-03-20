В Набережных Челнах начали выявлять онкозаболевания рта на ранней стадии

(Набережные Челны, 20 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах начали выявлять онкозаболевания в области рта на ранней стадии с помощью уникального устройства.

Устройство онкоскрининга появилось в стоматологической поликлинике № 3 в конце 2017 года. Диагностический аппарат АФС был приобретен по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Это российская разработка, которой в поликлинике заменили американский прибор, требовавший много расходного материала и работавший в два этапа, что существенно затягивало процесс обследования.

Российский вариант дает возможность сразу определить проблемные зоны полости рта. Так, зеленое свечение свидетельствует о том, что отклонений от нормы нет, ярко-красное свечение говорит об обратном.

За время действия аппарата с его помощью прошли обследование 120 человек, у четырех пациентов были обнаружены проблемы в ротовой полости. Однако последующие анализы показали, что они не носят онкологический характер.

Обследования на диагностическом аппарате АФС челнинцы проходят бесплатно.