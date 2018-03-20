Минздрав РТ в 2018 году получит 136,2 млн рублей на медобеспечение детей-инвалидов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Министерству здравоохранения РТ из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году будет выделено 136,2 млн рублей на медицинское обеспечение детей-инвалидов, пишет «Республика Татарстан».
Средства пойдут на обеспечение детей-инвалидов необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, а также диетическими продуктами.
В текущем году всем субъектам РФ для этого будет выделено 3,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.