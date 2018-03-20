Осужденный в Менделеевской колонии зашил себе рот

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Осужденный исправительной колонии № 10 в Менделеевске зашил себе уголки рта. Об этом стало известно ИА «Татар-информ» из собственного источника.

Как объяснили в пресс-службе УФСИН России по РТ, инцидент произошел накануне, 19 марта.

«При этом осужденный отказывается от медицинской помощи, пищу принимает исправно. Осужденный находится под наблюдением медицинских работников, в настоящий момент его состояние оценивается, как удовлетворительное, госпитализация не требуется. Стоит отметить, что акция носит демонстративно-шантажный характер», – сообщили ИА УФСИН России по РТ.

Сотрудники УФСИН считают, что арестант зашил себе рот, чтобы ему облегчили условия содержания.

Арестант, по данным ведомства, является злостным нарушителем режима, осужден за групповое изнасилование с отягчающими обстоятельствами.

В настоящее время назначена проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.