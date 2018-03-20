Путин наградил татарстанскую лыжницу за медаль на Паралимпиаде

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени серебряному и двукратному бронзовому призеру Паралимпийских Игр по лыжным гонкам Марте Зайнуллиной, сообщает ТАСС.

Глава государства поздравил паралимпийцев с великолепным выступлением на Играх в Пхенчхане (Южная Корея). Торжественная церемония вручения госнаград прошла в Кремле.

«Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир», — подчеркнул глава государства.



«Прежде всего мне хочется поблагодарить Вас за то, что Вы в нас верили, поддерживали и дали нам очень хорошее наставление перед Паралимпийскими играми. И мы, надеюсь, доказали, что нас ничем не сломить. За нашими победами стоят многие: наши семьи, друзья, болельщики. А самое главное — это наши тренера, сервис-бригада и врачи. У нас отобрали национальный гимн и флаг, но мы смогли пронести их в наших сердцах. Нашими победами и нашими выступлениями мы в очередной раз продемонстрировали, что мы сильная держава», — сказала Марта Зайнуллина.

Владимир Путин также наградил орденами почета Екатерину Румянцеву (трехкратную чемпионку и двукратного серебряного призера Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), Михалину Лысову (двукратную чемпионку, трехкратного серебряного и бронзового призера Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), Анну Миленину (двукратную чемпионку и трехкратного серебряного призера Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону) и Алексея Бугаева (чемпиона и серебряного призера Паралимпиады по горнолыжному спорту).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Валерий Редкозубов (двукратный бронзовый призер Игр по горнолыжному спорту), а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила бронзовый призер Игр по лыжным гонкам и биатлону Ирина Гуляева.