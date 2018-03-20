Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Минздрав РТ получит 78,8 млн рублей на развитие паллиативной медпомощи

20 марта 2018, 15:36

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ
Минздрав РТ советует в жару кормить детей легко усвояемой пищей
Адель Вафин: «В Татарстане вопросы реабилитации сегодня актуальны»
А.Фаррахов: «Этот год был самым удачным за все последние годы для здравоохранения РТ»
В Минздраве Татарстана обсудили проблемы смертности
Еще один шанс на жизнь

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Министерству здравоохранения РТ из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году будет выделено 78,8 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи, пишет «Республика Татарстан».  

Выделенные средства пойдут на обеспечение больных всеми необходимыми лекарствами, а также на мониторинг оказания медпомощи населению и на обеспечение больниц медицинскими изделиями (включая те, что предназначены для использования на дому).  

Сумма, которую на эти цели получат в текущем году российские регионы, составляет 4,35 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter