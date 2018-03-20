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ЦИК РТ: В день голосования мы оперативно отреагировали на все вопросы

20 марта 2018, 15:52

Мы всегда открыты для диалога и выступаем за конструктивное сотрудничество, сообщил председатель комиссии.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ЦИК РТ оперативно реагировал на все поступившие в день голосования вопросы. Об этом на 22-ом заседании ЦИК РТ заявил председатель комиссии Мидхат Шагиахметов. 

«Все сообщения, вся информация, которая поступала в день голосования, то что, поступало в ЦИК и то, что мы сами мониторили со всех СМИ, на все эти вопросы было оперативно отреагировано и территориальными избирательными комиссиями, и участковыми, и ЦИК», — отметил он. 

Понятно, что еще есть вопросы и определенные желания, требования, добавил он. 

Я еще раз хочу повторить, что мы всегда открыты для диалога и выступаем за конструктивное сотрудничество, заключил Мидхат Шагиахметов.


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