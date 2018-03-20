(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Полиция США считает, что Uber не виноват в гибели велосипедистки, сообщили «Известия».

Ранее, ИА «Татар-информ» сообщало, что в городе Темпл (штат Аризона) беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку.

Полицейские заявляют, что ни камеры, ни человек, находившиеся внутри автомобиля, не заметили велосипедистку. О том, что произошло ДТП, стало ясно лишь после звука удара.

«Ясно, что было бы очень непросто избежать этого столкновения даже с водителем, так как велосипедистка выскочила на дорогу внезапно из тени», – прокомментировала глава полиции города Темпл.