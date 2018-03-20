«Реал Сосьедад» опроверг интерес со стороны клуба к Валерию Карпину

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Анастасия Левитан). Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» не рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на должность спортивного директора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Карпин придет в „Реал Сосьедад“ на пост спортивного директора? Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — прокомментировали в «Реал Сосьедад».

Валерий Карпин — главный тренер ФК «Ростов» с конца 2017 года. Во время своей футбольной карьеры он дважды выступал за «Реал Сосьедад», где в сезоне 2002/03 стал вице-чемпионом Испании.

Ранее СМИ сообщали, что на должность ушедшего в отставку спортивного директора Лоренсо Хуарросо рассматривают кандидатуру Валерия Карпина.