За загрязнение воздуха в Казани «Экопарк» заплатит 180 тысяч рублей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). За загрязнение воздуха вредными выбросами казанская УК «Экопарк» заплатит 180 тысяч рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Сообщение о неприятном запахе со стороны УК «Экопарк» поступило в Министерство экологии и природных ресурсов РТ от жителей Казани. На место сразу выехали инспекторы Центрального территориального управления. Экологи отобрали пробы воздуха, в которых присутствовали оксид углерода, метан, фенол, этилацетат и ксилолы.



Управляющую компанию экологи привлекли к ответственности по п. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Материалы дела направлены в Приволжский районный суд. Суд вынес решение о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

