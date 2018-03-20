В аэропорту «Внуково» обнаружили радиоактивную посылку из Татарстана

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В аэропорт «Внуково» грузовик Pony Express ввез радиоактивную посылку, сообщает «З60».
Когда автомобиль следовал через въездные ворота почтово-грузового терминала сработала система «Янтарь». При помощи устройства радиационного контроля инспектор обнаружил в грузовике радиоактивную коробку.
Согласно документам, посылка направлялась из Татарстана в Усинск. Рентген показал наличие в ней Кобальта-57, источника гамма-излучения. Норма допустимой концентрации изотопа оказалась превышена в 10 раз.
В данный момент специалисты изучают предмет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.