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В аэропорту «Внуково» обнаружили радиоактивную посылку из Татарстана

20 марта 2018, 14:19

Рентген показал наличие в посылке Кобальта-57, допустимая норма концентрации изотопа была превышена в 10 раз.

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В аэропорт «Внуково» грузовик Pony Express ввез радиоактивную посылку, сообщает «З60».

Когда автомобиль следовал через въездные ворота почтово-грузового терминала сработала система «Янтарь». При помощи устройства радиационного контроля инспектор обнаружил в грузовике радиоактивную коробку.

Согласно документам, посылка направлялась из Татарстана в Усинск. Рентген показал наличие в ней Кобальта-57, источника гамма-излучения. Норма допустимой концентрации изотопа оказалась превышена в 10 раз.

В данный момент специалисты изучают предмет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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