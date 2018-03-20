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Экономика и финансы

Страховщики увеличат выплаты на ремонт авто благодаря расследованию Татарстанского УФАС

20 марта 2018, 14:56

Антимонопольщики РТ доказали в суде, что справочники средней стоимости запчастей РСА составлены с нарушениями закона.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС России провело расследование по нарушениям в справочниках стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА), рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя УФАС РФ по РТ Сергей Павлов.

Существенное влияние на итоговую сумму выплат по ОСАГО оказывают расценки на ремонт автомобилей, установленные в справочниках средней стоимости запасных частей РСА. 

Однако татарстанские антимонопольщики обнаружили, что цены в справочнике на 10 — 40 процентов ниже реальных цен на запчасти, сообщил Сергей Павлов.

Также справочники не учитывают цены на запчасти и ремонт автомобилей в конкретных регионах РФ. Например, казанские автостраховщики производили выплаты по ценам самарских запчастей. 

В результате Верховный суд РФ постановил в течение трех месяцев привести справочники РСА в соответствие с реальными ценами на ремонт и запчасти в каждом конкретном регионе и корректировать их каждые полгода. 

Более того, все те страхователи и эксперты, которые понесли убытки от неполных страховых выплат из-за некорректного справочника, имеют право обратиться в суд для возмещения ущерба. При этом УФАС РФ по РТ готов быть третьей стороной в судебном процессе, подчеркнул замглавы Татарстанского УФАС.


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