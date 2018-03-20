ЦИК РТ: большинство жалоб в день голосования касались плакатов с Грудининым

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В день голосования на выборах Президента России 18 марта в адрес Центральной избирательной комиссии РТ поступило 112 обращений от членов избирательной комиссии с правом совещатльного голососа, большинство из них – от КПРФ. Об этом заявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Причем 105 жалоб поступило от одного заявителя. 70 жалоб касались размещения дополнительной информации о сокрытых зарубежных счетах кандидата от коммунистической партии Павла Грудинина. Тем не менее информация законно размещена на плакатах, заявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

«Дополнительный текст размещен в соответствии с письмом секретаря ЦИК России от 7 марта 2018 года и является неотъемлемой частью информационного плаката», – рассказала Борисова.

Помимо этого, члены избирательной комиссии от Коммунистической партии России отправляли сообщения об отсутствии стационарных ящиков для голосования либо о том, что они не опечатаны. При проверке эти факты не подтвердились, добавила докладчик.

В день выборов в суд поступило 3 административных исковых заявления. Все они по Приволжскому району Казани. В двух случаях заявления касались удаления наблюдателей в связи с порчей плакатов.

«Практически все сообщения, размещенные на так называемой карте нарушений, являются надуманными, вводят в заблуждение читателей», – сказала Борисова.

К примеру, сообщалось, что на участке № 105 не работает видеокамера. В ходе проверки выяснилось, что участок вовсе не оборудован видеокамерами.