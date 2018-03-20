Все новости Татарстан Россия

Политика

ЦИК РТ: большинство жалоб в день голосования касались плакатов с Грудининым

20 марта 2018, 15:08

Информация о сокрытых зарубежных счетах кандидата от коммунистической партии размещена на информационных плакатах законно, заявили в ЦИК РТ.
Вакантный депутатский мандат В.Комоедова передан Рафаилу Нурутдинову
ЦИК РТ приступила к обучению членов участковых избирательных комиссий
Центризбирком РТ провел интеллектуальные игры по избирательному праву
Будущие журналисты побывали на правовом лектории ЦИК Татарстана
ЦИК РТ напечатал для голосования на выборах Президента РТ около 3 млн. избирательных бюллетеней

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В день голосования на выборах Президента России 18 марта в адрес Центральной избирательной комиссии РТ поступило 112 обращений от членов избирательной комиссии с правом совещатльного голососа, большинство из них  от КПРФ. Об этом заявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Причем 105 жалоб поступило от одного заявителя. 70 жалоб касались размещения дополнительной информации о сокрытых зарубежных счетах кандидата от коммунистической партии Павла Грудинина. Тем не менее информация законно размещена на плакатах, заявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

«Дополнительный текст размещен в соответствии с письмом секретаря ЦИК России от 7 марта 2018 года и является неотъемлемой частью информационного плаката»,  рассказала Борисова.

Помимо этого, члены избирательной комиссии от Коммунистической партии России отправляли сообщения об отсутствии стационарных ящиков для голосования либо о том, что они не опечатаны. При проверке эти факты не подтвердились, добавила докладчик.

В день выборов в суд поступило 3 административных исковых заявления. Все они по Приволжскому району Казани. В двух случаях заявления касались удаления наблюдателей в связи с порчей плакатов. 

«Практически все сообщения, размещенные на так называемой карте нарушений, являются надуманными, вводят в заблуждение читателей»,  сказала Борисова.

К примеру, сообщалось, что на участке № 105 не работает видеокамера. В ходе проверки выяснилось, что участок вовсе не оборудован видеокамерами.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter