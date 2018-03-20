(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ЦИК РТ не нашел оснований для проведения повторного подсчета голосов. Об этом на 22-ом заседании ЦИК РТ заявила секретарь комиссии Надежда Борисова.

ЦИК РТ получил жалобу на нарушения избирательного законодательства в 46 участковых комиссий в Набережных Челнах, Высокогорском районе и Зеленодольске.

В ходе проверки установлено следующее — из указанного перечня участковой избирательной комиссии жалоб и обращений на нарушения не поступало.

«Мы подняли все первичные протоколы участковых избирательных комиссий, проверили, обзванивали все участки», — сообщила она.

Заявление было принято и зарегистрировано уже сегодня утром. «Каких-либо ошибок и несоответствий, указанных в протоколах объектов ЦИК, не усматривается, также не возникает сомнений в правильности составлений соответствующих протоколов объектов голосования», — отметила секретарь ЦИК РТ.