В Казани пройдет совещание ПФО по вопросам общественного контроля в ЖКХ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Межрегиональное совещание Приволжского федерального округа на тему «Общественный контроль и жилищное просвещение – пути повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли» пройдет 12-13 апреля в Казани. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



«Приглашены представители профильного комитета Госдумы РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, руководители региональных центров общественного контроля, региональных органов власти и эксперты отрасли. Программа совещания предусматривает обсуждение вопросов правоприменительной практики в сфере ЖКХ, реализацию региональной программы капремонта, участие собственников в решении этих проблем», – рассказал директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

Большая встреча экспертов ПФО в сфере ЖКХ пройдет на площадке Казанского колледжа коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. Ее участники обсудят задачи и инструменты общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также приоритетный проект «Комфортная городская среда», реализуемый в Татарстане.

«Не останутся без внимания вопросы подготовки профессиональных кадров для отрасли. Воспитание кадров для ЖКХ является приоритетным направлением деятельности в республике. Управлять отраслью должны профессионалы», – подчеркнул Дмитрий Романов.

Для студентов Казанского колледжа коммунального хозяйства, архитектуры и строительства пройдут профориентационный урок по теме ЖКХ и чемпионат по компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город». В рамках конференции будут подведены итоги проекта «Комфортная городская среда». Дом образцового содержания, выбранный по итогам конкурса, украсит специальная вывеска.

