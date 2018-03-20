Роскомнадзор требует от Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи декодирования

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Роскомнадзор требует от Telegram Messenger LLP в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи декодирования сообщений, пишет «Российская газета».

В случае, если компания не выполнит требование, Роскомнадзор направит в суд иск об ограничении доступа к ее продуктам.

Напомним, что Верховный суд РФ отклонил иск Telegram Messenger LLP к ФСБ по поводу ключей декодирования. В компании заявили, что обжалуют это решение, так как полагают, что, при получении ключей спецслужбой, она получит доступ к переписке всех пользователей.

В ФСБ уверяют, что не станут просматривать все переписки, а только конкретных пользователей, так как, для массового просмотра нужно решение суда.