В Новошешминском районе на ремонт и строительство сельхозобъектов потратят 37,3 млн рублей

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Новошешминском районе РТ в этом году по республиканским программам планируется вложить в ремонт и строительство объектов сельхозпроизводства 37,3 млн рублей. Софинансирование за счет средств татарстанского бюджета составит 11,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Силосно-сенажные траншеи будут построены в крестьянско-фермерских хозяйствах В. А. Козлова, З. М. Нурхаметова и М. Н. Дегтярева. Стоимость каждого объекта составит 1,5 млн рублей. При этом, каждому фермеру будет оказана республиканская поддержка по 450 тыс. рублей, остальная часть (1,05 млн рублей) – собственные средства хозяйств.

Овощехранилище будет отремонтировано у Р. А. Нуртдинова. На это предусмотрено 2 млн рублей, в том числе 600 тыс. рублей – из бюджета республики. В крестьянско-фермерском хозяйстве Ф. Р. Валеева проведут капремонт мехмастерской на 2 млн рублей (600 тыс. рублей – из бюджета РТ).

Кроме того, планируется отремонтировать зернотоки в хозяйствах М. И. Козловой, З. М. Нурхаметова и А. А. Савельева. Стоимость ремонта каждого объекта оценивается в 2,5 млн рублей, из них 750 тыс. рублей будет выделено из бюджета РТ. Проведут также ремонт трех зернотоков «Нефтехимагропрома» за 1,1 млн рублей каждый.

Капитальный ремонт коровников пройдет в четырех хозяйствах. Из них два (М. Х. Садыкова и «Архангельское») на 100 голов. Сметная стоимость ремонта каждого объекта – 4 млн рублей. Бюджетная поддержка составит по 1,2 млн рублей на каждую ферму.

Капремонт животноводческих помещений на 200 голов проведут в хозяйствах Н. А. Скокова и «Игенче». Стоимость ремонта каждого объекта – 5 млн рублей, из них 1,5 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета.