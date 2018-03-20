«АК БАРС» Банк улучшил условия конверсионных операций для бизнеса

«АК БАРС» Банк запустил акцию «Лови курс!»*. Клиенты банка — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут приобретать и продавать валюту по выгодному курсу и бесплатно открывать валютные счета**.

Для совершения операции нужно оформить заявку по упрощенной форме, воспользовавшись сервисом «Онлайн конверсия» в системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН». Клиентам доступны валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB, GBP/RUB, CHF/RUB, KZT/RUB, USD/EUR. Курс проводимой сделки отобразится в системе, пользователь сможет самостоятельно отследить его динамику. Максимальная разница приобретения и продажи составит 10 копеек на единицу валюты от биржевого курса.

Для открытия валютного счета предпринимателям необходимо заполнить заявку на резервирование счета на сайте или обратиться в ближайший офис банка.

«АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН»*** — современная система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам «АК БАРС» Банка удаленно управлять своими банковскими счетами. В системе можно создавать и проводить платежные документы в рублях и иностранной валюте, получать информацию об операциях по счетам, вести переписку с банком, уведомлять партнеров по бизнесу о направленных в их адрес платежах и др.

Предложение действует в регионах присутствия территориальных подразделений «АК БАРС» Банка. Подробные условия акции и сроки ее проведения можно узнать на сайте банка и по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).

* Организатор акции — ПАО «АК БАРС» БАНК. Срок проведения: с 13 марта 2018 года по 12 мая 2018 года.

** Для предприятий, не имеющих валютных счетов в «АК БАРС» Банке.

***О возможности подключения к системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» необходимо уточнять в офисах «АК БАРС» Банка.