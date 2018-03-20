POZIS усилил соцобязательства в рамках коллективного договора

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, провела конференцию трудового коллектива по заключению коллективного договора на 2018 – 2020 годы.

Открывая конференцию, председатель первичной профсоюзной организации POZIS Константин Антипов сообщил, что все мероприятия предыдущего коллективного договора исполнены в стопроцентном объеме.

На сегодня более 95 процентов работников POZIS состоят в профсоюзной организации. На них, помимо обязательных к исполнению мероприятий по охране труда, обеспечению хорошими санитарно-бытовыми условиями или средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием, распространяются заботы компании по дополнительным социальным программам, закрепленным в колдоговоре. Это и оздоровление работников и членов их семей, и различные пособия, и поддержка молодых специалистов, и др.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, расходы на социальное развитие компании были увеличены. Так, в 2018 году на эти цели будет направлено средств на 2,8 процента больше, чем в прошлом году.

С итогами экономического и социального развития предприятия, выполнения коллективного договора за 2017 год и с основными задачами на 2018 год выступил заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике POZIS Артем Коновалов. Содоклады представили начальник управления молодежных и социальных проектов Александр Спирин и начальник управления по охране труда, промышленной и экологической безопасности Татьяна Мельникова.

Объем финансирования выплат социального характера в 2018 году составляет около 70 млн рублей. Стоимость социального пакета на одного работника, возрастет на 9% относительно прошлого года.

Увеличиваются субсидии, единовременные и подъемные пособия разным категориям работников. Все это отражено в новом коллективном договоре, который социальные партнеры заключили на конференции на 2018 – 2020 годы.

«Я благодарен работникам нашего завода за добросовестный труд и подчеркиваю, что все наши социальные программы: качественные медосмотры, отдых в санатории-профилактории „Волга“, оздоровление детей работников в санатории „Васильевский“, наши яркие праздники и многое другое — становится возможным только благодаря качественной, слаженной работе и труду, направленному на развитие предприятия», — подчеркнул генеральный директор компании Радик Хасанов.