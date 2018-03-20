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Дмитрий Песков: Доказательства по делу Сергея Скрипаля нужно ждать из Лондона

20 марта 2018, 14:10

Пресс-секретарь Президента РФ прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Россия должна доказать свою непричастность к этому делу.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля нужно ожидать из Лондона, прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявление Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту. Об этом сообщает ТАСС.   «Давайте, в первую очередь, ожидать от Великобритании доказательств того, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное», — заявил Дмитрий Песков.   Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения, отметил пресс-секретарь, добавив, что заявление Ангелы Меркель «не обнадеживает».

 


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