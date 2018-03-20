Дмитрий Песков: Доказательства по делу Сергея Скрипаля нужно ждать из Лондона

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля нужно ожидать из Лондона, прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявление Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту. Об этом сообщает ТАСС. «Давайте, в первую очередь, ожидать от Великобритании доказательств того, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное», — заявил Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения, отметил пресс-секретарь, добавив, что заявление Ангелы Меркель «не обнадеживает».