(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Казанская таможня выявила более 100 фирм-однодневок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Татарстанской таможни.

В ходе комплекса мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБ, Управления МВД России по Казани и Управления федеральной налоговой службы по РТ, были установлены подозреваемые, которые использовали документы подставных лиц для организации фирм-однодневок.

Организации открывались в основном по документам людей с низкой социальной ответственностью, которым за это выплачивалось небольшое денежное вознаграждение. Один из таких «директоров» возглавлял сразу 50 разных фирм.

Более 100 фирм занимались обналичиванием и незаконным выводом денежных средств за границу. В настоящее время идет работа по исключению данных оранизаций из ЕГРЮЛ.

В отношении лиц, предоставлявших свои документы мошенникам, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

В настоящее время следствием осуществляется проверка на причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства.

