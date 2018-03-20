(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ЦИК РТ утвердил итоги выборов Президента РФ. Члены избирательной комиссии единогласно поддержали протокол об итогах голосования на территории республики.

«Вашему вниманию представляется проект Центральной избирательной комиссии об итогах выборов Президента Российской Федерации на территории Республики Татарстан 18 марта 2018 года», — заявил заместитель председателя ЦИК РТ Олег Сквордяков.

На основании данных первых протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК РТ после предварительной проверки правильности устанавливает итоги голосования на территории Татарстана. Все протоколы, которые вчера поступили в письменном виде от 65 избирательных комиссий республики, подписаны.

Избирательная комиссия субъекта на основании протоколов территориальных избирательных комиссий оформляет своё решение протоколом итогов голосования на территории РТ, отметил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Все сообщения, вся информация, которая поступала в день голосования в Центральную избирательную комиссию, на все эти вопросы мы оперативно реагировали и территориальные избирательные комиссии, и участковые комиссии. ЦИК РТ, мы всегда открыты для диалога и выступаем за конструктивное сотрудничество со всеми участниками избирательного процесса», — заявил перед тем как поставить на голосование вопрос об утверждении выборов в Татарстане председатель ЦИК РТ, Мидхат Шагиахметов.

Члены ЦИК большинством голосов поддержали протокол об итогах голосования на выборах Президента РФ.