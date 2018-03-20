Хирурги РКБ вылечили просидевшую семь лет в инвалидной коляске женщину

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Медики отделения сосудистой хирургии №1 Республиканской клинической больницы спасли ноги пациентке с гангреной. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали сами врачи больницы.

78-летняя Файма Каримова заболела сахарным диабетом в 1989 году. А за последние девять лет у женщины развилась диабетическая стопа – серьезное поражение тканей конечностей, вызванное нарушением обмена веществ у людей с сахарным диабетом. При таком недуге люди постоянно чувствуют боли, в стопе могут появиться трещины, раны и деформироваться суставы. Со временем на ногах появляются многочисленные язвы, которые приводят к некрозу.

«Недостаточность кровообращения в стопе приводит к тому, что образуются язвы. В последующем это неминуемо приводит к ампутации. Причем ампутация делается, как правило, выше колена», – подчеркнул заведующий отделением сосудистой хирургии №1 РКБ Александр Максимов.

Каждые полгода Файма Каримова ложилась в больницу своего города. Там женщине ставили капельницы, чтобы сосуды на ногах расширялись, и кровообращение продолжалось. Потом женщину выписывали, и до следующей госпитализации пациентка передвигалась на инвалидной коляске. Такой образ жизни 78-летняя Файма Каримова вела семь лет.

В последнее время врачи стали говорить женщине, что единственное верное лечение при ее заболевании – ампутация конечностей. Из-за своего прогрессирующего заболевания она 7 лет передвигалась на инвалидном кресле.

«У себя в городе меня направили к хирургу. Между пальчиками там все гниет же. Доктор смотрит на мои ноги и говорит, ноги надо по колено обрезать. Я сказала „спасибо“ и ушла. И на селе у нас врач предлагает палец для начала отрезать, который постоянно мерзнет. Мерзнут ноги постоянно. Мучаешься-мучаешься, а если где-то окно открывают — то все, боли невозможные», — объяснила Файма Каримова.

Однажды в больнице, когда женщина в очередной раз легла «прокапаться», соседка по палате рассказала ей про «чудо-хирургов» из Казани. Татарстанские специалисты, по словам соседки Файмы, могли не просто спасти ее от ампутации, но и поставить на ноги.

Женщина обратилась в РКБ, где ей восстановили артериальный кровоток с помощью шунтирования – особой операции.

«Мы сделали операцию, которая заключается в шунтировании. То есть взамен поврежденного, закупоренного сосуда мы берем, как правило, вену пациента, и ставим ее в обход закупоренного участка. Таким образом, кровообращение восстанавливается, создаются условия для заживления всех очагов некроза», – рассказал Александр Максимов.

Операция длилась около трех часов. Это время – стандартное для такой процедуры. В год в отделении сосудистой хирургии №1 РКБ лечатся около 300-400 пациентов с гангреной. Самому пожилому пациенту было 98 лет. К слову, отделение является одним из лидеров по количеству реконструктивных операций на магистральных сосудах в России.

Ранее такие операции в РКБ делали только жителям Татарстана, однако из-за большой распространенности патологии врачи больницы начали оперировать пациентов со всей России. Так вот вовремя выполненное шунтирование позволяет сохранить 95 процентов конечностей.

С дня операции Файмы Каримовой прошла уже неделя. Женщина чувствует себя хорошо, постепенно собирается вставать на ноги.

«Доктор приходит, трогает, Говорит „тепленькие и пульсация есть“. Надеюсь, скоро смогу наступать на стопу», — обрадовалась пациентка.

По словам врачей, только лишь операцией дело не кончится – впереди у пациентки путь реабилитации.

«Работа с пациентами не завершается после проведения операции, в дальнейшем им нужно будет наблюдаться у хирургов по месту жительства. Их реабилитация достаточно длительная. Мы надеемся, что она будет ходить сама», – подытожил сосудистый хирург отделения Рифкат Нуретдинов.