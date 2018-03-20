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Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ

20 марта 2018, 14:00

Руководство Telegram требовало отмены приказа ФСБ о передаче ей ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск к ФСБ, поданный руководством компании Telegram Messenger LLP, требовавшим признать недействующим приказ ФСБ о передаче ей ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера, сообщает РБК

Необходимые для декодирования сообщений ключи — только инструмент. Они не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо решение суда, заявила во время судебного разбирательства представитель ФСБ.

«Информация, необходимая для декодирования, не является охраняемой конституцией тайной и информацией ограниченного доступа», — пояснила она.

Позицию ФСБ поддержала и Генпрокуратура РФ. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач по обеспечению безопасности», — сказала представитель Генпрокуратуры. Представитель Telegram Messenger LLP заявил, что компания подаст апелляцию.

Напоминаем, что в июле прошлого года ФСБ запросила у Telegram Messenger LLP информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. Эта информация предоставлена не была. Компания не будет выполнять законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности мессенджера, заявил руководитель Telegram Messenger LLP Павел Дуров. В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы признал компанию виновной в неисполнении своих обязанностей и оштрафовал на 800 тыс. руб. Требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки, прокомментировал решение суда Павел Дуров.

 


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