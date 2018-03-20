На президентских выборах в РТ работали 83 средства массовой информации

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Голосование на выборах Президента России в Татарстане освещали представители 83 средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«На день голосования было аккредитовано порядка 83 СМИ. Из них — 21 телеканал, 50 печатных изданий, пять информагентств, а также интернет-издания и 476 журналистов. Всем наблюдателям и представителям СМИ были обеспечены соответствующие условия для работы на избирательных участках», — подчеркнул Шагиахметов.

Он добавил, что по всем обращениям и заявлениям, поступившим со дня голосования, были проведены проверки. По их результатам были даны ответы и разъяснения.

«Открытость, прямой диалог со всеми участниками избирательного процесса, органами государственной и муниципальной власти, политическими партиями и СМИ — это характерные черты прошедшей предвыборной кампании и России, и в нашей республике», — резюмировал глава ЦИК Татарстана.