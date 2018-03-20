(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Жизни двух человек унесла жуткая авария с участием автобуса и фуры под Воронежем, сообщает «Российская газета».

ДТП произошло около девяти утра на федеральной трассе М4 «ДОН» под Воронежем.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Ереван, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес».

В результате ДТП водитель фуры и один пассажир автобуса погибли. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

В момент аварии в салоне автобуса находились 50 пассажиров.

