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Общество, Здоровье и среда

Руководитель нижнекамской организации оштрафован на 110 тысяч рублей за свалку

20 марта 2018, 15:46

Свалку строительных отходов площадью около 100 кв метров ликвидируют в Татарстане благодаря экологам.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). За организацию свалки строительных отходов руководитель организации в Нижнекамске оштрафован на 110 тысяч рублей. На аналогичную сумму оштрафована организация, на территории которой скопился мусор. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Нарушение правил обращения с отходами производства и потребления на нижнекамской организации привело к образованию несанкционированной свалки. Строительный мусор, изделия из стекла и дерева, отработанные автомобильные шины, пластик и макулатура занимали территорию площадью около 100 квадратных метров. Нарушение выявили еще в ноябре прошлого года экологи республики.

На должностное лицо и организацию экологи составили административные протоколы по статье. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). После этого вынесли постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 110 тысяч рублей. Нарушители, не согласившись с решением, обжаловали заключение в Нижнекамском городском суде. Однако суд поддержал решение специалистов Минэкологии Татарстана.
 


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