Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в РТ

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). На выборах Президента России в Татарстане работали 45 международных наблюдателей. Они высоко оценили уровень проведения избирательного процесса в республике. Об этом заявил глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что на территории РТ выборы прошли на должном организационном уровне при высокой активности избирателей. Большой интерес к избирательной кампании проявили наблюдатели и СМИ.

«В Татарстане работали 45 международных наблюдателей из различных организаций. Это организации Совета Европы, миссия наблюдателей СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, парламентское собрание Союза Белоруссии и России», — рассказал Мидхат Шагиахметов.

Он добавил, что наблюдатели были настроены на конструктивную, нормальную работу. По итогам работы наблюдателей ЦИК получил отзывы о высокой организации выборов в республике, заключил председатель ЦИК РТ.