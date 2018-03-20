К столетию со дня образования ТАССР в Нацмузее откроется юбилейная экспозиция

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). К 100-летию со дня образования ТАССР, которое будет праздноваться в 2020 году, Национальный музей Татарстана представит масштабную экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». В ее создании примут участие не только ученые и представители музейного сообщества из Татарстана, но и со всей России.

«В 2004 году мы начали строительство этой экспозиции, и она у нас в музее сейчас представлена фрагментарно. На остальных площадях мы имеем только выставочные варианты «Истории Татарстана», она не доведена до современности. В Национальном музее Татарстана собрана уникальная коллекция, замечательные фонды, сделан в виде макета художественный проект выставки, который мы обсуждали неоднократно. Ждем только возможности осуществить этот проект, — рассказала корреспонденту «Татар-информ» генеральный директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.

Площадь выставки составит более 3,5 кв метров, практически он займет всю территорию Национального музея. Как отметила руководитель выставочного комплекса – это самый крупный региональный музей, аналогов которому нет в России. Гульчачак Назипова добавила, что в 2020 году музей отметил 125-летие со дня основания. В этот год в Казани пройдет Международный музейный форум, который также входит в программу празднования 100-летия образования республики.



