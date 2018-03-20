Эксперт ЖКХ: Грамотный собственник дома должен воспитываться с детства

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Грамотный собственник многоквартирного жилого дома должен воспитываться с детства. Для повышения грамотности в жилищной сфере в Татарстане реализуется проект «Школа грамотного потребителя». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

«Мы занимаемся привлечением молодежи в систему жилищно-коммунального хозяйства. Для этого проводим классные часы для школьников. В скором времени планируем провести встречи с молодыми потребителями. В целях повышения знаний людей о жилищной сфере в республике пройдет конференция „ЖКХ контроль“», — сообщил эксперт.

Занятия в «Школе грамотного потребителя» проводятся для всех желающих бесплатно. Узнать подробную информацию о том, где они проходят, можно по телефону горячей линии - 236-29-97. Благодаря проделанной информационной работе за первый квартал текущего года у жильцов республики стало меньше вопросов по начислениям в счетах-фактурах за общедомовые нужды.

