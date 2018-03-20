(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Наркокурьера с 16 килограммами «товара» задержали полицейские в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Подозрительный автомобиль задержали 17 марта на одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе Татарстана. Сотрудники ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Казани остановили иномарку, следовавшую из Москвы в Казань. За рулем находился 43-летний мужчина.

В ходе осмотра в багажнике иномарки был обнаружен черный пакет, бережно укрытый одеялом. В нем находились свертки с наркотиками.

Всего полицейские изъяли у мужчины чуть меньше семи килограмм гашиша, более пяти килограмм мефедрона, порядка 100 г кокаина, а также около трех килограмм амфетамина и более 700 г «синтетики». Общий вес изъятых наркотических средств составил чуть меньше 16 килограмм.

Задержанным оказался ранее судимый за грабеж и разбой мужчина. Сейчас основным родом его деятельности стала перевозка крупных партий наркотиков.

Изъятый полицейскими «товар» предназначался для продажи не только в Казани, но и в Перми, Уфе и Самаре.



Мужчина был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

