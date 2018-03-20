«КАМАЗ» сэкономил почти 300 млн рублей благодаря инновациям

(Казань, 20 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). «КАМАЗ» подвел итоги конкурса 2017 года по изобретательству и рационализации: общая экономия от всех внедрённых новаций составила свыше 277 млн рублей, сообщает пресс центр ПАО «КАМАЗ».
Лучшим изобретателем года стал Валерий Плужник, титул «Лучший рационализатор года» завоевал Асиф Шахбазов, лучшим молодым изобретателем признан Константин Попов, а лучшим молодым рационализатором года стал Фарит Гимадиев.
Рационализаторское предложение заместителя главного технолога Андрея Ухова, изменившего конструкцию литниковой системы для отливки «кронштейнов» на тяжёлые автомобили нового модельного ряда, позволило заводу сэкономить свыше 10 млн рублей. А экономия от внедрения станка для разделки кабеля и снятия изоляции с токоведущих жил составила свыше 350 тыс. рублей.