Стартовал фестиваль школьных хоров «Поют дети России»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В России стартовал первый этап масштабного фестиваля школьных хоров «Поют дети России», сообщает Минкультуры РТ.
Первый, муниципальный этап продлится до 30 апреля. Коллективы, победившие на этом этапе, примут участие в финале, который состоится с 1 мая по 30 июня. Лауреаты финального смотра станут известны в сентябре в Международном детском центре «Артек». Для финалистов будет выделена тысяча путевок.
К участию в фестивале допускаются смешанные хоры средних и старших классов (5 – 11-е классы), а также хоры мальчиков и юношей.
Смотр проводится в соответствии с поручением зампредседателя Правительства России Ольги Голодец.
Подробная информация о фестивале здесь.