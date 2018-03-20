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Культура

Стивен Спилберг анонсировал дату и место съемок нового «Индианы Джонса»

20 марта 2018, 15:20

Премьера «Индианы Джонса-5» запланирована на 10 июля 2020 года.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Голливудский режиссер Стивен Спилберг объявил дату и место съемок пятого «Индианы Джонса», пишет «Газета.Ру».

По словам постановщика, съемки начнутся в 2019 году, и часть работы пройдет в Великобритании. Спилберг пообещал, что вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.

Премьера «Индианы Джонса-5» запланирована на 10 июля 2020 года. Рабочего названия у фильма пока нет. Ради работы над франшизой режиссер отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история».

Ранее была анонсирована дата начала съемок нового экшна о Бэтмене.


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