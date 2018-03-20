Стивен Спилберг анонсировал дату и место съемок нового «Индианы Джонса»

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Голливудский режиссер Стивен Спилберг объявил дату и место съемок пятого «Индианы Джонса», пишет «Газета.Ру».
По словам постановщика, съемки начнутся в 2019 году, и часть работы пройдет в Великобритании. Спилберг пообещал, что вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.
Премьера «Индианы Джонса-5» запланирована на 10 июля 2020 года. Рабочего названия у фильма пока нет. Ради работы над франшизой режиссер отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история».
Ранее была анонсирована дата начала съемок нового экшна о Бэтмене.