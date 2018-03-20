В Челнах наблюдатель штаба Собчак наказан за распространение листовок Навального

(Набережные Челны, 20 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Решением мирового судьи челнинец, работавший наблюдателем штаба Ксении Собчак на выборах, наказан за распространение листовок от Навального, сообщает пресс-служба городского суда.
Молодой человек был задержан за распространение листовок, призывающих не ходить на выборы. Он был привлечен к административной ответственности по статье «Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством».
Его оштрафовали на одну тысячу рублей.