АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на трех магистральных нефтепроводах

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Холмогоры — Клин (участок Платина-Пермь), Альметьевск — Куйбышев-2, Пермь — Альметьевск.

В ходе плановой 72-часовой остановки магистрального нефтепровода Холмогоры — Клин на участке Платина-Пермь выполнена замена трех задвижек, устранено 12 дефектов, ликвидировано четыре ненормативных вантуза, проведен средний ремонт четырех единиц запорной арматуры. На ЛПДС «Пермь» выполнено частичное отключение от технологических трубопроводов резервуара объемом 20 тыс. куб. м. в рамках технического перевооружения и резервуара на 50 тыс. куб. м. для его последующей ликвидации.

В ходе плановой 85-часовой остановки МН Альметьевск—Куйбышев-2 устранен дефект методом замены участка, вырезана одна дублирующая задвижка, ликвидирована не требующаяся в технологических операциях перемычка с двумя задвижками на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) через р.Самара. На магистральном нефтепроводе Пермь—Альметьевск ликвидировано пять ненормативных вантузов, также проведен средний ремонт задвижки на линейной части с освобождением МН от нефти при помощи инертно-газовой смеси.

В рамках плановых работ было развернуто 34 ремонтных котлована, участвовали около 800 человек, использовалось более 400 единиц техники. В том числе была задействована техническая помощь АО «Транснефть-Урал», «Транснефть-Верхняя Волга», «Транснефть — Дружба», «Транснефть — Приволга» и АО «Транснефть-Север».

Масштабные работы выполнялись с 13 по 16 марта в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье», цель — поддержание высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.