Пилота самолета Казань – Москва отстранили, обнаружив в его крови остаточный алкоголь

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Самолет компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Казани в Москву из-за того, что в крови пилота был обнаружен остаточный алкоголь, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, 17 марта 44-летний пилот проходил медицинский осмотр перед вылетом.

Анализы показали, что в его крови находится 0, 06 промилле, что, по данным источника ИА «Татар-информ», можно назвать остаточным количеством алкоголя.

Несмотря на малую дозу, пилота отстранили от полета, ему на замену вызвали пилота из Москвы.

Таким образом вместо 7.15 утра борт вылетел в Москву в 13.06.

В настоящее время, по данным источника, по инциденту проводится проверка в авиакомпании.