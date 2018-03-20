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В двух районах Татарстана пройдут приемы граждан по вопросам экологии

20 марта 2018, 14:12

Жители Спасского и Алексеевского района республики смогут рассказать об экологических проблемах заместителю министра экологии.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Сразу в двух районах Татарстана пройдут 21 марта приемы граждан по вопросам экологии. На встречи с жителями Спасского и Алексеевского районов приедет первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Встреча с жителями Спасского района пройдет в 11 утра в здании администрации города Болгара по адресу: ул. Пионерская, 19. Записаться на прием по вопросам экологии можно по телефонам: 8 (84347) 3-00-80, 8 (84347) 3-91-33.

Встреча с жителями Алексеевского района состоится в 15 часов в здании администрации по адресу: поселок Алексеевское, площадь Советская, д. 1. На прием можно записаться по телефону: 8 (84341) 2-53-31.
 


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