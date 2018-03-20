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Благодаря камерам с распознаванием лиц в Альметьевске за 2018 год раскрыли 17 преступлений

20 марта 2018, 16:30

Всего в городе было установлено 22 камеры, фиксирующие лица прохожих.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске протестировали самую быструю в мире систему распознавания лиц на улицах. Благодаря установленным камерам в 2018 году в городе удалось раскрыть 17 преступлений, сообщает пресс-служба Альметьевского района. 

Кроме того, отдел МВД России по Альметьевскому району составил 34 протокола об административных правонарушениях.

Всего на жилых домах и детских садах Альметьевска были установлены 22 видеокамеры. Cистема анализирует лица людей и ищет их по базе данных в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды. 

Если такие камеры появятся на подъездах всех многоквартирных домов в Альметьевске, это позволит идентифицировать четыре из пяти разыскиваемых лиц, единожды появившихся в поле зрения хотя бы одной камеры.

В прошлом году по результатам внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе было раскрыто 33 преступления и составлен 181 протокол об административных правонарушениях.


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