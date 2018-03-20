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Астрономы-любители помогли ученым открыть новый вид северного сияния

20 марта 2018, 13:50

В 2015-2016 годах наблюдатели несколько раз сообщали астрономам о странном сиянии в атмосфере, имеющем вид дуг, идущих к экватору.
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Любители помогли профессиональным астрономам открыть новый вид полярного сияния, сообщает ИА «ФедералПресс» со ссылкой на NASA.

В 2015-2016 годах, в рамках проекта по сотрудничеству астрономов-любителей и профессионалов, любители несколько раз сообщали ученым о странном сиянии в атмосфере, которое имело вид тонких дуг, идущих к экватору. Сияние появлялось во время геомагнитных бурь, в довольно низких широтах и, как правило, до полуночи.

Новый тип сияния получил неофициальное имя «Steve». Его механизм генерации отличается от типичных полярных сияний, и пока ученые его не разгадали.


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