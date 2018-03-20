(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Татарстане студенту отказали в переводе из одного колледжа в другой из-за справки о здоровье, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Новошешминского района провела проверку исполнения законодательства об образовании в филиале № 2 «Алексеевского Аграрного колледжа». Поводом для нее стало обращение местной жительницы.

Как стало известно СМИ, женщина обратилась к руководству колледжа с просьбой о переводе ее сына из Чистопольского многопрофильного техникума. Однако ей отказали, сославшись на справку о здоровье молодого человека, в которой есть противопоказания для обучения в данном учебном заведении.

Таким образом, руководство колледжа нарушило гражданское право юноши на получение общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, прописанное в Конституции РФ.

Прокуратура внесла в адрес директора колледжа представление с требованием о восстановлении прав студента.

Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены и студенту позволили перевестись из одного учебного заведения в другое.

