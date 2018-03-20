Выбросившего с третьего этажа пятилетнего ребенка мужчину осудят в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 20 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах будут судить мужчину, выбросившего с третьего этажа пятилетнего ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городского суда.

ЧП произошло в ночь на 7 февраля в квартире 43-летней женщины, у которой на тот момент гостили два человека. Одному из них 34 года — именно его подозревают в том, что он выкинул пятилетнего ребенка с третьего этажа, личность второго гостя устанавливается.

Отметим, что после задержания никто из пьяной компании, находившейся в квартире, не смог вспомнить, как это произошло. Собутыльник и бабушка только утром узнали о случившемся. 34-летний подозреваемый сообщил полиции: «Видимо, это я выкинул. Больше некому. Только я ничего не помню».

Ребенка обнаружил сосед, который вышел покурить и стоял у подъезда. Точнее, он видел момент падения ребенка. Девочка упала на свежий незатоптанный снег. Это существенно смягчило удар. При падении она получила перелом лучевого запястья.

34-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».