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В «Кубке Ак Барса» по каратэ примет участие более 1,4 тыс. спортсменов

20 марта 2018, 13:44

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барса» откроются 7 апреля во Дворце Единоборств «Ак Барс».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Во всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барса» примут участие более 1,4 тыс. спортсменов от 8 лет и старше. Турнир откроется 7 апреля во Дворце Единоборств «Ак Барс». Соревнования продлятся до 8 апреля, сообщает пресс-служба Молодежного правительства РТ. 

Во время торжественного открытия состоится товарищеская встреча сборной России против сборной Республики Татарстан. Соревнования проводятся по правилам Всемирной Федерации Каратэ.

В этом году «Кубок Ак Барса» проводится уже в седьмой раз.


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