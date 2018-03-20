В «Кубке Ак Барса» по каратэ примет участие более 1,4 тыс. спортсменов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Во всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барса» примут участие более 1,4 тыс. спортсменов от 8 лет и старше. Турнир откроется 7 апреля во Дворце Единоборств «Ак Барс». Соревнования продлятся до 8 апреля, сообщает пресс-служба Молодежного правительства РТ.

Во время торжественного открытия состоится товарищеская встреча сборной России против сборной Республики Татарстан. Соревнования проводятся по правилам Всемирной Федерации Каратэ.

В этом году «Кубок Ак Барса» проводится уже в седьмой раз.