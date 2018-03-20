СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). «Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, пишет «Коммерсантъ».

Транзитный контракт, действующий сегодня, истекает 31 декабря 2019 года. Газопровод «Северный поток — 2» в обход Украины планируется ввести в работу до конца 2019 года. Однако газопровод Eugal, являющийся его продолжением, достроят только к концу 2020 года, сообщили «Коммерсанту» в компании Gascade, владельцу 50,5 процента в проекте.

Это позволит использовать только 34 млрд кубометров мощности газопровода, вместо заявленных ранее 55 млрд кубометров.

Отказаться от украинского транзита в целях выполнения своих долгосрочных контрактов «Газпром» сможет себе позволить только к 2024 году, считает Симон Пирани, представитель Оксфордского института энергетических исследований. При этом даже тогда компания «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита», добавил он.