С начала 2018 года темпы розничного кредитования в АКИБАНКе выросли на 56 процентов

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Объем выдачи кредитов АКИБАНКа по результатам 2017 года по сравнению с прошлым годом увеличился на 23 процента , выдано 1,9 млрд рублей. При этом выдача ипотеки за год выросла на 42 процента и составила более 500 млн. рублей. За кредитами на улучшение жилищных условий в банк обратилось более 900 клиентов. Наибольшую долю в объеме ипотечного кредитования АКИБАНКа занимают кредиты, выданные по стандартам партнера ДОМ. РФ (ранее АИЖК), который по доле рынка входит в топ-10 по объему ипотечных кредитов по итогам года (http://www.banki.ru/news/research/?id=10295412). За 2017г. объем выдачи кредитов по стандартам АИЖК составил 80 процентов от общего объема выдачи всех ипотечных кредитов.

Начальник управления по обслуживанию физических лиц Руслан Гараев: «Ключевым драйвером роста в сегменте розницы в 2017 году выступила программа „Перекредитование“. Нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю в приоритетных областях, при этом повсеместно повышая качество оказываемых услуг. Мы универсальный и, что более важно, гибкий банк, это помогает точечно работать над лояльностью клиентов и улучшением сервиса. При том, что доля портфеля кредитов юридических лиц на сегодняшний день составляет 90 процентов, а розничные — 10 процентов, с начала 2018 года темпы выдачи последних выросли на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году мы планируем увеличить нашу клиентскую базу на 20 — 30 процентов, доводя до совершенства оказываемые услуги и продукты».

Средний размер ставки по розничным кредитам в банке в 2017 году снизился в среднем на 3 процента пункта, например, по потребительским кредитам минимальная ставка составляет 12,4 процента, по ипотеке — 6 процентов. За прошедший год года в АКИБАНКе в сегменте розничного кредитования обслужены более 6,5 тыс. клиентов. На сегодняшний день уровень просроченной задолженности зафиксирован на низком уровне — 4 процента. Обеспечить такие темпы позволяют выгодные условия кредитования, в частности, индивидуальный подход и высокий уровень безопасности проводимых операций.

ПАО «АКИБАНК» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Уставной капитал составляет 3,5 млрд рублей. Входит в число 200 крупнейших кредитных организаций России. За все время существования услугами Банка воспользовались 273 тыс. физических лиц. Банк имеет 5 филиалов, 36 офисов в 5 регионах России — сеть представлена в Республике Татарстан, а также Москве, Уфе, Оренбурге и Воронеже. Нетто-активы банка составляют 25 млрд рублей, капитал — 4,8 млрд рублей, кредитный портфель — 19 млрд рублей, обязательства перед населением — 13,5 млрд рублей. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает 230 единиц, штат сотрудников — 712 специалистов.

ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ № 2587.